«Плоды пропаганды»: Михалков рассказал, почему американки не хотят рожать Никита Михалков: четверть женщин в США и Британии отказываются иметь детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Российский режиссер Никита Михалков в своем Telegram-канале «Бесогон» назвал набирающее в США и Великобритании популярность движение чайлдфри плодами пропаганды. По его словам, 25% женщин в западных странах отказываются рожать, мотивируя это заботой об экологии. На самом же деле молодые люди просто не хотят брать на себя ответственность, пояснил режиссер.

А вот и первые плоды пропаганды: забота об экологии на самом деле никого не волнует. В настоящее время чайлдфри объединяет целые организации в разных странах мира. Объединяясь в движения, они считают, что оказываются перед лицом социальной и политической дискриминации: они лишены льгот, которыми пользуются семьи с детьми, сожалеют, что вынуждены финансировать общественные школы через единое налогообложение, — заявил Михалков.

В качестве примера режиссер привел интервью молодой американки, которая сообщила, что не хочет рожать детей, потому что «это плохо для экологии» и у нее нет времени на заботу о малыше, а также цитату из британской газеты, в которой наличие детей называется «разрушительной вещью».

Ранее Михалков сообщил о хороших взаимоотношениях России и стран Африки. В связи с этим он напомнил о существовании в Европе расистской экспозиции чернокожих людей в 1958 году, где выходцы из Африки выставлялись рядом с обезьянами. По словам режиссера, это был настоящий «человеческий зоопарк» в цивилизованной стране. Михалков рассказал, что бельгийское Министерство колоний устроило в Брюсселе «конголезскую деревню», для чего туда доставили 700 жителей Конго, которых нарядили как дикарей.