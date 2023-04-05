«Плевок в лицо»: Арбатова ответила на законопроект о феминизме Писательница Арбатова раскритиковала законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Арбатова

Разработанный депутатом Госдумы Олегом Матвейчевым законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией в России является «плевком в лицо» всем россиянкам, считает писательница Мария Арбатова. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что подобная инициатива унижает огромную группу людей. Писательница отметила, что даже те женщины, которые не придерживаются феминистских взглядов, предпочитают быть равными с мужчинами.

Я считаю заявление Матвейчева экстремистским, поскольку оно направлено на унижение определенной группы людей, которая огромна и составляет большую часть женщин России. <...> Я считаю абсолютно недопустимыми подобные заявления, которые просто плюют в лицо российским женщинам, — пояснила Арбатова.

По словам писательницы, предложение Матвейчева является демонстрацией неуважения к конституционному строю, который предполагает равенство полов. Она объяснила, что заявление парламентария касается не феминисток, а радикально направленных молодежных групп, для борьбы с которыми не надо принимать «нелепых» законов. Арбатова отметила, что хотела бы услышать мнение женщин-политиков, которые без этого движения не смогли занять свои кресла.

Писательница считает, что депутат «не там ищет врагов». Она рассказала, что феминизм и чайлдфри, о котором говорил Матвейчев, никак между собой не связаны. Арбатова пояснила, что женское движение никогда не пыталась решать вопросы деторождения и того, сколько детей нужно или не нужно рожать.

Какое отношение это имеет к женскому движению? В нашей стране, как я уже сказала, феминистки все, потому что голосовать наши женщины начали одними из первых в мире. Голосовать, куда-то баллотироваться, занимать какие-то места на трудовом рынке, которые до этого считались мужскими. Поэтому я считаю, что он не там ищет врагов, — заключила писательница.

Ранее стало известно, что Матвейчев призвал признать феминизм в России экстремистской идеологией. По его мнению, почти все лидеры российского фемдвижения выступили против военной операции на Украине, а также они разрушают традиционные ценности.