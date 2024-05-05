«Плевок» Киркорова в «Крокус», болезнь Ефремова, снег мая: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Михаил Ефремов, Филипп Киркоров

Премьера новой песни Филиппа Киркорова, написанной певицей таджикского происхождения Манижей, совпавшая с 40 днями после трагедии в «Крокусе», опубликованная журналистами информация о тяжелой болезни находящегося в колонии артиста Михаила Ефремова, снег в мае в ряде российских регионов — эти и другие новости были в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Почему Киркорова обвинили в неуважении к жертвам теракта

30 апреля, в день своего 57-летия, Филипп Киркоров представил новую песню «Дальше буду жить», написанную певицей таджикского происхождения Манижей. Пользователи Сети заметили, что выпуск трека совпал с 40-м днем трагедии в «Крокус Сити Холле», во время которой террористы убили более 100 человек.

В посте в блоге Instagram (деятельность в РФ запрещена) Киркоров назвал новую композицию своей исповедью и поблагодарил Манижу за подаренную песню. Певец добавил, что 30 лет назад умерла его мама Виктория Марковна, после чего он дал обещание ежегодно выпускать в этот день новый трек.

«С этого момента этот день для меня стал днем скорби. Не верьте людям, которые говорят, что с годами эта боль и скорбь проходит… Нифига эта боль не проходит, а только наоборот… Мама, мне тебя не хватает, очень… Но я держу обещание, которое дал 30 лет назад. Всегда! Я делаю премьеру 30 апреля», — написал поп-король.

Киркоров добавил, что чувствует в себе силы «лицедействовать» на сцене дальше и гордится своим возрастом. Артист заметил, что его жизнь — спектакль, он пригласил всех «на первый ряд».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Сегодня я — заново родившийся человек, преобразившийся не только телом, но и душой. Я готов к новым свершениям, новым проектам! Сегодня мне 57 лет! Каждый год для меня особенный. Я горжусь каждым прожитым днем и каждой минутой! Да, случались ошибки, но теперь будем жить, творить!» — заявил Киркоров.

Автор песни — 32-летняя Манижа из Душанбе — прославилась после участия в песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, где представляла Россию с песней Russian Woman. Сюжет композиции был посвящен неполной семье, ее героиней стала 30-летняя бездетная девушка, которая мечтает о похудении.

В финальной части номера Манижи на экране появлялись лица подпевающих ей жительниц России. Среди них были актрисы Чулпан Хаматова, Александра Бортич и Варвара Шмыкова, журналист Катерина Гордеева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), блогер Ида Галич и другие. После артистка подверглась резкой критике за пропаганду в песне антироссийских ценностей.

Зрители в Сети бурно отреагировали на релиз новой песни Киркорова, написанной Манижей. По мнению некоторых, поп-король «ходит по тонкому льду», работая в соавторстве с «отмененной» в России артисткой. Поклонники предостерегли Филиппа, который уже один раз вошел «не в ту дверь», от повторной ошибки.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Певица Манижа Сангин (Manizha)

«Спел песню Манижи? Серьезно? Ох, Филя, ничему жизнь не учит, опять нарываешься»;

«Песня — фигня полная. Написано без души, набор слов какой-то. Похоже на дешевую истерику и попытку вызвать жалость»;

«Не стоило Филиппу петь песню Манижы. Свое отношение к России она показала после теракта, когда не осудила боевиков, а начала их оправдывать. Мне кажется, что Киркоров проявил неуважение к жертвам теракта, а не поддержал их родственников»;

«Такое впечатление, что эти „оплошности“ он делает намеренно! Такие плевки в сторону народа. Типа, давайте-давайте, а я буду делать что захочу! Вызывает брезгливость почему-то».

Напомним, после теракта в «Крокусе» Манижа в социальных сетях сделала акцент на том, что силовики обходятся с террористами «слишком жестко». Также она призвала прекратить «травлю таджиков». На это отреагировала Алла Пугачева, которая извинилась перед ней от лица всех россиян.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Фото: Стрингер/NEWS.ru

Что случилось с Ефремовым в колонии, чем он болен

На этой неделе издание StarHit со ссылкой на подругу осужденного актера Михаила Ефремова Татьяну Беркович сообщило, что здоровье артиста подорвано тяжелейшей хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Как рассказала Беркович StarHit, у артиста выпали зубы. Сам осужденный актер пока никак не прокомментировал данную информацию.

«Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал. Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде», — отметила собеседница.

В июне 2020 года Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля. Во время движения он пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и на полной скорости столкнулся с автомобилем Lada в центре Москвы. Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Фото: Артем Пучков/РИА Новости Место автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве

Как сообщают СМИ, Михаил Ефремов планирует в сентябре 2024 года подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Чтобы выйти по УДО, артисту необходимо получить положительное заключение внутренней комиссии колонии в Белгородской области, где он отбывает заключение.

24 апреля адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал ТАСС, что родственники Захарова не против, чтобы Ефремов вышел по УДО.

«Я передавал предложение представителей Михаила Ефремова жене и сыну погибшего Сергея Захарова. Они долго думали, можно ли простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца. И когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью», — заявлял он.

При этом 28 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что родственники высказались против условно-досрочного освобождения актера, потому что он до сих пор не извинился.

«Родственники Захарова до сих пор не простили звезду и не планируют поддерживать очередное его ходатайство об УДО. Говорят, во многом из-за того, что ни сам Ефремов, ни его адвокат до сих пор не извинились перед ними лично. Только друзья артиста. На данный момент семья погибшего водителя-курьера считает, что Михаил должен остаться в колонии до конца срока — он истекает в середине 2028 года», — говорится в публикации канала.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Михаил Ефремов в зале суда

Где в России выпал снег в мае, какая погода будет в мае 2024 года

1 мая в Москве началось понижение температуры воздуха, как и предсказывал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что 4 мая в ночные часы прогнозируются заморозки. В ночь на воскресенье будет от 4 до 9 градусов со знаком плюс, а днем воздух прогреется до 14 градусов.

Специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что в мае 2024 года жаркой погоды в Москве не прогнозируется.

«Май жарким не будет. Заключительный месяц весны в столичном регионе не планирует продолжать апрельские традиции, а апрель в Москве стал теплым, почти на 4 градуса опередив климатическую норму и собрав в осадкомеры на треть больше положенного количества дождей», — пояснил синоптик.

По его словам, в мае в российской столице установится средняя температура воздуха на уровне плюс 13,6 градуса, и только после 26-го числа воздух начинает прогреваться выше 15 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Осадков в мае, по средним многолетним данным, выпадает значительно больше, чем в апреле — 61 мм, практически каждый второй день месяца сопровождается осадками, в том числе ежегодно хотя бы один раз бывает мокрый снег. Долгосрочные прогнозы на май обещают, что его средняя температура превысит норму на 0,5–1,0 градуса, а количество осадков ожидается близким к климату», — подчеркнул Михаил Леус.

4 мая стало известно, что десятки тысяч людей остались без света из-за снегопада в Свердловской области на Урале, в некоторых населенных пунктах также приостановлено водоснабжение. В прокуратуре Свердловской области уточнили, что из-за снегопада в регионе произошли аварии на линиях электропередачи. Свет отсутствовал в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, ЗАТО, Новоуральск, Сысерть и поселке Горный Щит в Чкаловском административном районе Екатеринбурга.

По данным регионального МЧС, из-за работ по уборке снега автобусам и грузовым автомобилям ограничили движение по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в двух округах в Пермском крае.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Девушка с зонтом на улице Челюскинцев во время мокрого снега в Новосибирске

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», водители на трассе в районе Ревды жалуются на пробку, у некоторых заканчивается топливо. На Чусовском тракте из-за поваленных деревьев возник затор, водители были вынуждены самостоятельно убирать последствия стихии, вооружившись бензопилами для расчистки дороги.

«Из-за сильного снегопада, плохой видимости и гололеда непростая обстановка складывается на дорогах — Пермский тракт заметает, застревают и фуры, и легковушки. Очевидцы сообщают, что на ряде участков проехать невозможно даже по встречке, а у некоторых водителей в пробке уже заканчивается топливо», — добавил SHOT.

Аэропорты Екатеринбурга и Перми, несмотря на погоду, работали в штатном режиме. Из-за выпавшего снега и гололеда в Екатеринбурге перестали работать сервисы проката электросамокатов.

По прогнозам синоптиков, образовавшийся снежный покров сохранится до середины следующей недели, а снегопад стихнет к ночи 5 мая.

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