«Плевалки» и чулки: какие еще подарки дарили женщинам в СССР на 8 Марта Советские женщины несказанно радовались тем вещам, которые современным дамам кажутся давно привычными

Фото: Олег Иванов/РИА Новости

Удивить подарком женщину в СССР было проще, чем сейчас. В эпоху относительного дефицита подарки ценились немного выше. Лучшим презентом считалось что-то редкое. Если мужчина его дарил, это означало, что он потратил не только много денег, но и уйму времени. Эксперты рассказал NEWS.ru, чем радовали мужчины женщин в советские времена. Многие традиции ушедшей эпохи сегодня воспринимаются с улыбкой.

В Советском Союзе праздник 8 Марта был одновременно женским, семейным и романтичным, как 14 февраля сегодня. Во многих семьях это был единственный день, когда мужчина брал на себя все заботы по дому.

Главное отличие эпохи СССР от современной — люди тогда были менее привередливы и радовались практически любому подарку. Например, сейчас набор сковородок понравится не каждой женщине. Раньше же мужчина почти наверняка услышал бы много слов благодарности.

Обязательный атрибут почти любого праздника в СССР — это открытка с пожеланиями, рассказала NEWS.ru Анастасия Назукина, кандидат исторических наук. Сейчас эта традиция почти утеряна, а тогда хорошим тоном считалось приложить к подарку или послать по почте такое поздравление. Открытки обязательно подписывали. В основном желали любви, счастья, здоровья и долгих лет.

Эксперт назвала три самых желанных подарка времен СССР. На первом месте парфюм. Духи «Красная Москва», «Любимый букет императрицы», польские «Быть может», французские Christian Dior, Lancome, Chanel. Иностранный парфюм достать было не так просто. Часто это приходилось делать по блату и очень заранее. Из-за этого ценность подарка еще больше возрастала.

На втором месте — тушь для бровей и ресниц. Та самая, которая продавалась в брикете. Для ее размягчения приходилось плевать (поэтому в народе ее называли «плевалкой»). Она также была определенным дефицитом. Поэтому женщины любого возраста радовались ей.

Фото: А. Награльян/РИА Новости

На третье место Анастасия Назукина поставила румяна. Они также были весьма дефицитной, и от того желанной вещью. Особенно ценились импортные изделия.

Некоторые привычные сегодня товары во времена «развитого социализма» воспринимались как отличный подарок. Многие женщины были в восторге от капроновых колготок или чулок в качестве подарка, отмечает историк. Наличие яркой, а лучше — дефицитной вещи, использовалось как возможность показать индивидуальность. В условиях дефицита было огромное желание выделиться, обратить на себя внимание, придать весомости в коллективе, отмечает эксперт. Хранились и потом использовались коробки от печенья, конфет. И это было ярким напоминанием о моменте счастья.

Особой популярностью пользовались деликатесные наборы. Во времена всеобщего дефицита очень ценилось то, что редко встречалось в магазинах и приходилось доставать. Как напомнила Назукина, в такие наборы могли входить коробка конфет «Птичье молоко», банка растворимого кофе, баночка икры, желательно черной, но можно и красной, бутылка шампанского и «Московская» колбаса.

Необычная традиция позднего СССР — дарить женщине торт. Особенно ценилось кондитерское изделие «Сказка». Торты тогда относительно зарплат стоили достаточно дорого. Поэтому в основном их делали сами. Фабричное изделие было роскошью.

Праздник 8 Марта и тогда, и сейчас не обходился без цветов. В советское время мимоза была гораздо популярнее тюльпанов. Как сообщила Анастасия Назукина, эту традицию заложила еще Надежда Крупская в начале 20-х годов. Тогда мимоза была единственным цветком, который был доступен женщинам.