https://static.news.ru/photo/bcf7ed2a-3823-11ea-ad86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Чёрный молотый перец 30 торговых марок проверили специалисты Роскачества. По результатам экспертизы продукта ни один товар не может претендовать на Знак качества.

В перце не были обнаружены превышения по радионуклидам и тяжёлым металлам, зато хватило других нарушений. Так, в перце девяти торговых марок оказалось превышение допустимого количества бактерий, в образцах четырёх марок превышено количество плесени, говорится в сообщении Роскачества.

Зафиксированы факты фальсификации перца путём добавления при помоле более дешёвых ингредиентов: муки, крахмала, семян папайи. Это снижает себестоимость товара.

В перце пяти торговых марок обнаружены расхождения по трём показателям: массовой доли пиперина, золы и эфирных масел. В девяти случаях нет рекомендаций по использованию приправы.

Два производителя заявили свою продукцию как изготовленную по ГОСТу, и в обоих случаях производители нарушили требования стандарта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что превышение нитратов натрия в образцах двух торговых марок сырокопчёной колбасы «Брауншвейгская» нашли специалисты Роскачества. Проверялась колбаса, изготовленная в разных регионах России, в частности в Астраханской, Московской, Ленинградской, Ярославской областях.