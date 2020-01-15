Чёрный молотый перец 30 торговых марок проверили специалисты Роскачества. По результатам экспертизы продукта ни один товар не может претендовать на Знак качества.
В перце не были обнаружены превышения по радионуклидам и тяжёлым металлам, зато хватило других нарушений. Так, в перце девяти торговых марок оказалось превышение допустимого количества бактерий, в образцах четырёх марок превышено количество плесени,
Зафиксированы факты фальсификации перца путём добавления при помоле более дешёвых ингредиентов: муки, крахмала, семян папайи. Это снижает себестоимость товара.
В перце пяти торговых марок обнаружены расхождения по трём показателям: массовой доли пиперина, золы и эфирных масел. В девяти случаях нет рекомендаций по использованию приправы.
Два производителя заявили свою продукцию как изготовленную по ГОСТу, и в обоих случаях производители нарушили требования стандарта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что превышение нитратов натрия в образцах двух торговых марок сырокопчёной колбасы «Брауншвейгская» нашли специалисты Роскачества. Проверялась колбаса, изготовленная в разных регионах России, в частности в Астраханской, Московской, Ленинградской, Ярославской областях.
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