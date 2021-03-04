Племянница Скрипаля заявила, что случившееся в Солсбери разрушило семью

https://static.news.ru/photo/b1e69574-7d7a-11eb-94d3-96000091f725_660.jpg Виктория Скрипаль Фото: Кадр из видео/youtube.com

Племянница предположительно отравленного бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория в разговоре с журналистом призналась, что до сих пор не знает подробностей о событиях, случившихся в Великобритании. Она отметила, что никаких обвинений до сих пор не предъявлено, и призналась, что с дядей, вероятно, больше никогда не увидится.

Сергей и Юлия Скрипаль, по утверждениям британских властей, были отравлены в марте 2018 года в английском городе Солсбери. Спецслужбы Великобритании убеждены, что за этим нападением стоит Россия, тогда как Москва неоднократно отрицала эти нападки, подчёркивая, что каких-либо доказательств виновности российской стороны нет.

Как сказала племянница экс-разведчика, семья до сих пор не понимает, что произошло. Кроме того, Виктория Скрипаль удивлена, почему от дяди не было никаких цветов на могиле его матери, которая умерла в январе.

Была счастливая семья, где родители очень любили своих детей и внуков. Принимали всех. Было такое безмятежное счастье. И в один миг всё разрушилось. Сейчас от той семьи ничего не осталось. И меня лично с Сергеем и Юлией ничто не связывает. Думаю, эти люди в моей жизни больше не появятся. Надеюсь, они будут счастливы. Хочу пожелать им здоровья и счастья, — цитирует Викторию Скрипаль MK.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, мать разведчика умерла в Ярославле в возрасте 93 лет. У неё были поражены 25% лёгких.