Племянница Пастернака подала в суд на Лару Прескотт за плагиат

https://static.news.ru/photo/0afa0526-69f6-11eb-bee1-96000091f725_660.jpg Лара Прескотт Фото: laraprescott.com

Племянница автора романа «Доктора Живаго» Бориса Пастернака — Анна Пастернак — подала в суд на писательницу Лару Прескотт. Женщина заподозрила её в плагиате. По мнению экспертов, как родственница известного мэтра литературы, она быстро найдёт аргументы в свою пользу.

Анна считает, что Прескотт практически переписала романтические моменты из её книги «Лара. Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание „Доктора Живаго“» и добавила в своё произведение «Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу „Доктора Живаго“». Последнее увидело свет в январе 2021 года, пишет портал The Times.

Перу Анны Пастернак принадлежит научно-популярный труд про Ольгу Ивинскую — спутницу Бориса Пастернака, ставшей прообразом Лары в «Докторе Живаго». Она считает, что после знакомством с её творением читатели заново откроют для себя содержание знаменитого романа.

Прескотт посвятила книгу истории трёх сильных женщин, внесших вклад в «Доктора Живаго». Одна из них — всё та же Ольга Ивинская. Её сюжетная линия связана с издевательствами в лагере для политических заключенных. Две другие — секретарши Ирина и Салли из Вашингтона, помогавшими передать рукопись за пределы СССР.

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