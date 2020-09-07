Племянница Ефремова возмутилась поведением семьи погибшего в ДТП водителя

https://static.news.ru/photo/03683922-f179-11ea-ac40-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Ольга Ефремова, которая является племянницей устроившего ДТП со смертельным исходом артиста Михаила Ефремова, раскритиковала родственников погибшего в аварии водителя Сергея Захарова и вступилась за дядю.

Михаил Олегович Ефремов — благочестивый, умный, добрейший, гениальный, в конце концов, человек, — отметила актриса в видеообращении, размещённом в Instagram.

Также она назвала его кормильцем, у которого трое несовершеннолетних детей, «в отличие от детей» погибшего Сергея Захарова.

С погибшим тоже всё как-то странно... И год рождения определить не могут, и с родственниками не пойми что... Они, кстати, на Мальдивы уехали. Отдохнуть, — указала актриса.

Она считает, что в деле «нет ни одного вменяемого доказательства вины» дяди.

С самого начала в этой жуткой истории слишком много тёмных пятен, правонарушений, некомпетентности, профанации, а так же издевательства и травли, — уверена Ефремова.

Она добавила, что Ефремов признал свою вину, поскольку «устал».

Мой дядя самых честных правил, — подчеркнула актриса.

Михаила Ефремова обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека 8 июня в центре Москвы. В тот день его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, позже он умер в больнице. Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников дал оценку признанию Михаилом Ефремовым вины по делу о смертельном ДТП в Москве. По его словам, для народного артиста лучшим было бы умереть в устроенной им аварии. Это позволило бы Ефремову сохранить «часть своего достоинства», отметил Мясников. В искренности раскаяния артиста врач усомнился.