Усадьба с прудом продаётся в селе Новоегорьевском Алтайского края. Владелец оценил её в 13,9 млн рублей.
Коттедж и сопутствующие строения располагаются на участке в 75 соток. Посреди него находится облагороженный пруд. При этом строения частично стоят прямо в водоёме.
Согласно объявлению,
Ранее NEWS.ru писал, что российский миллиардер Вячеслав Доронин решил продать дом в Барвихе, который построил для супермодели Наоми Кэмпбелл. Четырёхэтажный особняк он оценил в $150 млн.
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