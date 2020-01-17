https://static.news.ru/photo/e7fb3c60-3928-11ea-8b9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: altayrealt.ru

Усадьба с прудом продаётся в селе Новоегорьевском Алтайского края. Владелец оценил её в 13,9 млн рублей.

Коттедж и сопутствующие строения располагаются на участке в 75 соток. Посреди него находится облагороженный пруд. При этом строения частично стоят прямо в водоёме.

Согласно объявлению, опубликованному на региональном портале недвижимости, в пруду водится рыба, которую можно ловить прямо с крыльца дома, вода его близка по составу к «Ессентукам 17», а грязи на дне обладают лечебными свойствами. По мнению хозяина, усадьба может использоваться в качестве дачи или небольшой базы отдыха.

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