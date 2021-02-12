Плавающую в швейцарских термах Екатерину Андрееву назвали богиней

https://static.news.ru/photo/863e2b22-6eec-11eb-9647-96000091f725_660.jpg Екатерина Андреева Фото: ekaterinaandreeva_official/instagram.com

Российская телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в социальной сети кадры своего отдыха на швейцарском горном термальном курорте Бад-Рагац.

59-летняя Андреева снялась в белом купальнике в бурлящей термальной воде в одном из бассейнов гостиничного комплекса, показав, что находится в отличной форме и выглядит моложе своих лет.

Мы все вышли из воды. И лишь Афродита вышла из пены. Теперь мы стремимся за ней, за её энергией света, любви и женственности, — подписала пост в Instagram ведущая.

Она также написала, что вода в термальном комплексе «просто волшебная, смывает всё ненужное и добавляет необходимое».

Вы просто богиня красоты и женского великолепия. Для меня лично идеал вы, а не Афродита, — написал один из подписчиков.

Ранее Екатерина Андреева под постом бизнесмена Яна Яновского в комментариях критически отозвалась по поводу общественного страха перед заражением коронавирусной инфекцией нового типа. По её словам, народ пандемией «дурят». Предприниматель Яновский написал на своей странице в социальной сети про поход в Большой театр на концерт оперного певца Пласидо Доминго. Он рассказал, что в партере во время представления почти все сидели без масок, в частности — глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сам же Яновский не снимал средство индивидуальной защиты в зале, а позднее призвал подумать о безопасности окружающих. Андреева, в свою очередь, заявила, что подумать стоит о людях, которых «закошмарили». Как отметила телеведущая, им внушили страх перед опасностью COVID-19, а статистика при этом демонстрирует, что уровень смерти низок. Эти показатели, сказала Андреева, по всему миру не повышались и становились ниже, писал NEWS.ru.