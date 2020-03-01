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Министерство строительства и ЖКХ поручило пересмотреть плату за отопление квартир в регионах, где зима 2020 года оказалась аномально тёплой. Перерасчёт получат жители домов, где нет общедомовых счётчиков расхода теплоносителя.

В ведомстве уточнили, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании должны следить за теплоснабжением, вовремя корректируя параметры по погоде.

Если по решению региональной власти платёж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объёма потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по [фактическим. —NEWS.ru,] показаниям, — цитируют «Известия» сообщение министерства.

В издании уточнили, что с просьбой о снижении платы за отопление к министру Владимиру Якушеву обратилась группа депутатов Государственной думы.

Как писал NEWS.ru, исторические максимумы температуры в Москве и других городах Центральной России обновлялись все три зимних месяца. Только за последнюю неделю февраля синоптики зафиксировали пять температурных рекордов. Отклонение от нормы достигло 25–28 градусов в отдельные дни.