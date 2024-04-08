Платежи из России в Казахстан начали проходить с задержкой «Известия»: сроки платежей из России в Казахстан увеличились до трех недель

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Срок обработки транзакций из России в Казахстан возрос до двух-трех недель, передают «Известия». По информации журналистов, это произошло из-за опасений Астаны попасть под вторичные санкции.

Сейчас, несмотря на задержки, Казахстан принимает платежи из России в национальных валютах, — заявил изданию независимый финансовый и инвестиционный советник Алексей Тараповский.

Как считает эксперт, Казахстан не откажется полностью от сотрудничества с Россией. Он исключил, что транзакции между странами полностью прекратятся.

Ранее казахстанский банк «Фридом Финанс» ввел запрет на любые денежные переводы, связанные с картами «Мир». Клиентов финансовой организации предупредили, что транзакции в приложении Freedom Banker на карты российской платежной системы теперь недоступны. В качестве альтернативы были предложены переводы с помощью системы SWIFT или выпущенных не в России Visa и Mastercard. Еще одним вариантом стало использование Цифра банка, который ранее входил в российский «Фридом Финанс», но был продан инвестиционной компании Freedom Holding.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин выразил уверенность, что отказ ряда китайских банков принимать платежи из России в юанях никак не скажется на двусторонней торговле. Неудобства могут возникнуть для малых участников рынка из РФ, которым будет трудно перевести деньги в другие кредитно-финансовые организации КНР, констатировал он.