Платье Zara с Бали: возвращается ли в Россию эпоха челноков В стране набирает обороты параллельный импорт. О том, кто им занимается, — в материале NEWS.ru

Фото: Владимир Федоренко/ТАСС

После начала специальной военной операции на Украине сотни иностранных компаний заявили, что приостанавливают свою деятельность в России. Это предприятия, продающие технику, электронику, одежду, обувь, косметику и другие товары. По всей стране закрылись тысячи магазинов. Но потребители не хотят отказываться от привычных брендов и заказывают вещи за границей. На волне санкций растет новый вид предпринимательства — доставка товаров из-за границы. NEWS.ru узнал, как отправляются посылки и вернется ли в Россию эпоха челноков.

Онлайн-шопинг в жаркой стране

Ревекка Ткачева с мужем Романом Чвялёвым переехали на остров Бали около года назад. Работали веб-дизайнерами. После событий 24 февраля решили открыть свой онлайн-магазин. Они возят в Россию бренды, которые ушли с рынка. Число покупателей растет с каждым днем. Заказывать одежду на тропическом уровне оказалось даже выгоднее, чем покупать в России.

Фото: Личный архив Ревекка Ткачева с мужем Романом Чвялёвым

Мы сейчас возим практически всё. В основном это конечно одежда и обувь, но сейчас есть запросы на технику, Apple Watch. Так как цена здесь дешевле практически на все бренды. Например, сумки Louis Vuitton стоят здесь дешевле, чем в России на 20–25 тысяч. Что касается одежды, сейчас больше интерес на более бюджетные бренды, люди привыкли к брендам Zara, H&M, люксовые бренды тоже в спросе, но менее, возможно, из-за финансовой ситуации в целом. Ревекка Ткачева байер (эксперт по моде), предприниматель

Доставка товара происходит через балийскую транспортную компанию. Через два дня заказанная вещь уже в Москве. Оплату принимают в рублях, которые сначала переводят в криптовалюту (USDT), а потом конвертируют в индонезийские рупии.

Я давно хотела стать байером, изначально хотела отправлять только балийские бренды и, возможно, мебель, что-то необычное, чего не было в России. Но сейчас очевидно, что возникла необходимость в другом, — сообщает Ревекка.

Супруги сами рекламируют вещи, которые продают в социальных сетях. Ревекка собирает «капсулу» самостоятельно или под запрос клиента. С Романом Чвялёвым они устраивают совместные фотосессии, чтобы показать товар лицом.

Команда молодых предпринимателей во главе с Алиной Васильевой открыли онлайн-магазин. Товары брендов, которые ушли из России, доставляют из Казахстана.

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Рассказ Алины Васильевой

Идея возникла в мае, когда нам стало ясно, что мировые бренды не просто приостановили работу в России, а уходят окончательно и купить привычные товары западных брендов (одежду, обувь, технику) больше возможности не будет. Либо это будет сложно, долго и рискованно, потому иностранные магазины и площадки типа eBay, Amazon также перестали отправлять в Россию. Но люди привыкли к непредсказуемому качеству западных товаров и подбирать аналоги не спешат — это всегда финансовый риск, а доходы населения сейчас не растут, наоборот, все пытаются экономить.

В день мы обрабатываем до 50 заказов. Сейчас расширяем штат сотрудников, чтобы удовлетворить возросший интерес к нашему сервису. Стараемся сохранить атмосферу шопинг-клуба с классными ценами и быстрой доставкой (от трех дней до Москвы и крупных городов, 7–10 дней — до отдаленных регионов России).

Мы также отправляем и технику ушедших марок Apple, Sony Play Station, Samsung. Недавно отправляли комплект: холодильник, плита и духовка BOSCH — цена с доставкой транспортной компанией и оплатой наших услуг вышла заказчику на 40% дешевле, чем в российских магазинах электроники, где остатки продают по невероятным ценам.

Из-за санкций оплата от покупателей к нам приходит через мобильные приложения денежных переводов KoronaPay, Contact, UnionStream. Это Российские системы, и они не под санкциями. Для некоторых категорий товаров возможна оплата при получении в России (мы заключили договоры с транспортными компаниями по приему наложенного платежа).

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Челнок поневоле

А вот Наталья в последнее время ощущает себя челноком из 90-х годов. Девушка живет на два города — в казахстанском Павлодаре и в Омске. Там и там у нее небольшой бизнес. Каждый раз в машине она везет баул с одеждой и сумками «запрещенных» брендов. Её мать заказывает ей вещи из привычного H&M, подруги — сумки из Zara, отец — автозапчасти. Наталья признается: уже появились мысли организовать небольшую фирму по доставке вещей из Казахстана.

Параллельный импорт сейчас активно развивается при поддержке государства, ведь таможенные пошлины идут в бюджет, рассказал NEWS.ru эксперт ресторанного и розничного рынка президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. Подобных онлайн-магазинов будет становиться все больше, а люди — зарабатывать на этом деньги.

Раньше же были запреты от производителя самого, когда правообладатель марки не разрешал ввозить в Россию продукт. Потому что они сами его ввозили и контролировали цены, ассортимент, все остальное. А сейчас, поскольку этого продукта нет, то пожалуйста — закупай в другой стране и вези. Вадим Зуйков президент Национальной торговой ассоциации

Конечно, в результате параллельного импорта россияне не получат привычного ассортимента товаров. К тому же из-за таможенных сборов стоимость вещей возрастет. Но если будет спрос, будет и предложение. При этом Зуйков исключил возвращение эпохи челноков. Сумки в огромных баулах везти из-за границы никто не будет. В эпоху интернета покупать онлайн проще и дешевле.

Благодаря параллельному импорту россияне получат желанные вещи. Но возникает другая проблема — отсутствие возможности гарантийного обслуживания и опасность нарваться на подделку. Особенно если речь идет об электронике и технике.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы этого избежать, необходимо приобретать товар у официальных ретейлеров. На изделии должна быть маркировка. Сейчас она может быть двух видов — это РСТ (сертификат Ростеста и соответствие национальным стандартам) и ЕАС (знак соответствия стандартам таможенного союза), сообщила NEWS.ru генеральный директор ИТ-компании Катерина Миронова.

Перед покупкой лучше выяснить, каким способом привезен товар. Для этого нужно позвонить в службу поддержки производителя и, назвав серийный номер, узнать способ ввоза. Также перед тем как принять решение о такой дорогой покупке, необходимо выяснить у продавца, кто несет ответственность за гарантийное обслуживание, так как сейчас многие сервисные центры (например, Apple) не работают в России. Катерина Миронова генеральный директор ИТ-компании

Также с электроникой, купленной за рубежом, могут возникнуть другие сложности. Например, айфон, купленный в Японии и некоторых азиатских странах, не сможет сделать фотографии в бесшумном режиме. У техники из Европы может быть гораздо хуже звук, а у товаров из ОАЭ не будут работать видеозвонок в приложении FaceTime.