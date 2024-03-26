Плата за электричество в России может вырасти на треть «Ъ»: Минэнерго может предложить россиянам снизить потребление электричества

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Населению России могут предложить снизить потребление электроэнергии посредством отключения бытовых приборов в определенное время, сообщает «Коммерсант». По информации издания, таким образом Минэнерго рассчитывает разгрузить энергосистему. Отмечается, что для этого также придется перейти на тарифы для коммерческих предприятий, которые на 34% выше стандартных цен для граждан.

По данным издания, Минэнерго хочет привлечь население к так называемому demand response. Этот способ предполагает снижение потребления в пиковые часы нагрузки. Согласно проекту, в данном случае граждане также добровольно отказываются от покупки электроэнергии по регулируемым тарифам.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил россиянам, как не переплачивать за электричество на даче, добавив, что «сельский тариф» на электроэнергию применяется только к дачам, расположенным в границах села, деревни или поселка. Он отметил, что понятия «рядом» или «около» в данном случае не имеют юридической силы. По словам эксперта, так как большинство СНТ не находятся в границах сельских населенных пунктов, добиться применения «сельского тарифа» сложно.