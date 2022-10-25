Пластический хирург Петраш рассказала о пожеланиях своих клиенток

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Пластический хирург Надежда Петраш заявила, что многие пациентки хотят обрести «лисьи» или «кошачьи» глаза, как у Беллы Хадид. Специалист добавила, что многие также хотят быть похожими на Анджелину Джоли, Марго Робби, Джиджи Хадид, сестер Кардашьян, а также на Ани Лорак, Оксану Самойлову, Анастасию Решетову. Эксперт пояснила, что приходится разочаровать некоторых, так как человек должен быть хотя бы минимально похож на своего кумира, пишет «Лента.ру».

Как говорится, шить ведь приходится из материалов заказчика. И для того чтобы максимально повторить чьи-то характерные черты, нужно, чтобы человек изначально был похожим на кумира, — рассказала Петраш.

Она отметила, что многие также просят сделать им эльфийские уши, змеиный язык или рожки. По словам Петраш, повзрослев, эти люди приходят с просьбами исправить различные излишества, например, тоннели в ушах.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.