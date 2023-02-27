«Хвост и уши эльфа»: названы самые необычные просьбы к хирургу Пластический хирург Гогиберидзе назвал эльфийские уши самым нестандартным запросом пациентов

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Одними из самых необычных пожеланий пациентов, с которыми столкнулся в своей практике пластический хирург Отари Гогиберидзе, стали просьбы сделать эльфийские уши, рожки и хвосты. Как рассказал специалист, чаще всего такие просьбы поступают от поклонников аниме и фэнтези, пишет Lenta.ru.

Также регулярно просят изменить разрез глаз, чтобы они были кошачьи или лисьи, — уточнил он.

По словам хирурга, на восприятие своей внешности на многих сильно повлияли фильтры в фоторедакторах. Так, зависимые от социальных сетей клиенты часто приходят с желанием получить ярко выраженные скулы и маленький нос. Гогиберидзе отметил, что пациенты также хотят полностью соответствовать кукольной внешности Барби и Кена, ради чего готовы идти на различные операции, в том числе удалять ребра.

Чтобы быть похожими на них, клиенты готовы удалять ребра, накачивать грудь и ягодицы, вставлять имплантаты, — заключил эксперт.

Терапевт-кардиолог Ирина Ескова ранее предупредила об опасности так называемых капельниц красоты. Она пояснила, что такие процедуры могут повлечь нарушение сердечных ритмов и появление отеков. Специалист также напомнила о возможной аллергической реакции на компоненты.