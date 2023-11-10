Хирург объяснил, почему мужчины идут на пластику век Хирург Амжад Аль-Юсеф: мужчины идут на пластику век из-за отеков и грыж

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Отечность век или грыжи на них являются наиболее распространенными причинами обращения мужчин к специалистам по блефаропластике, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» пластический хирург Амжад Аль-Юсеф. Он пояснил, что эта операция помогает в омоложении и повышении эстетического восприятия лица в целом.

Отеки в области глаз зачастую <...> добавляют возраст. Человек может выглядеть болезненно, его взгляд кажется уставшим, тяжелым, а выражение на лице будто вечно недовольное. Такое восприятие складывается из-за грыж нижних век. Они могут быть с рождения, а могут появляться с возрастом, — рассказал хирург.

Он добавил, что после операции по удалению грыж черты лица становятся четче, а взгляд ― более распахнутым и «живым». Перед проведением блефаропластики обязательно проводится ряд обследований, помогающих выявить наличие или отсутствие противопоказаний. Также важна анатомическая возможность для проведения процедуры. Как уточнил специалист, иногда у человека есть наследственная предрасположенность к нависшему типу века, из-за чего лицо даже в молодом возрасте кажется взрослее. В таком случае блефаропластику можно делать рано, не дожидаясь первых признаков старения, заявил эксперт.

Ранее в Черноморском районе Крыма косметолог-самоучка изуродовала лицо 52-летней пациентке. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы после неудачной блефаропластики.