Пластический хирург написал заявление на бывшую жену футболиста Мамаева Пластический хирург Хачатрян обвинил в клевете бывшую жену футболиста Мамаева

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow

Алана Мамаева

Пластический хирург Вардан Хачатрян обратился в правоохранительные органы с заявлением на бывшую жену футболиста Павла Мамаева Алану, сообщает Telegram-канал Baza. Ранее девушка обвинила врача в домогательствах к пациенткам. Хачатрян обвиняет Мамаеву в распространении ложной информации, порочащей его честь.

Хачатрян оказался в центре скандала в 2022 году. Пациентки пластического хирурга обвинили врача в сексуальных домогательствах во время проведения процедур. Блогер Алана Мамаева решила осветить эту проблему и подала на хирурга заявление в прокуратуру. Теперь же Хачатрян подает ответное заявление, утверждая, что блогер говорила неправду. Девушек, общавшихся с ней, врач обвиняет в сговоре с целью опорочить его репутацию. Расследование по делу будут проводить сотрудники ОВД по Обручевскому району Москвы.

Ранее певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) выступила с критикой в адрес пластического хирурга Тимура Хайдарова, у которого она делала операцию по увеличению груди. По словам артистки, после операции у нее остались большие шрамы. Отмечается, что Хайдаров также делал операции певице Ирине Дубцовой, продюсеру Яне Рудковской и Алане Мамаевой.