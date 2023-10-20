Пластические хирурги назвали самые необычные просьбы клиентов Хирург Суходолов: люди просят мышечные импланты и пресс из жира

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В стремлении сделать себя более совершенными многие люди зачастую обращаются к врачам с не совсем обычными просьбами, сообщает KP.RU. В беседе с изданием пластический хирург Ярослав Суходолов рассказал, что в последнее время в тренде у мужчин стали мышечные импланты и пресс из собственного жира. А еще некоторые пытаются изменить свою судьбу путем «коррекционной хиромантии» — татуажа и пластики линий на ладони.

Как рассказал специалист, чтобы придать своему телу мускулистый вид без изнурительных тренировок в спортзале некоторые мужчины применяют силиконовые мышечные импланты. Кроме того, зрительно увеличить мышечную массу сегодня позволяет и липосакция — пересадка собственного жира пациента с других частей тела. Как напоминает издание, к такой операции недавно прибегли несколько звезд российской эстрады.

Они делали пресс из жира. А вот имплантация мускулов — дело обычно глупое и бесполезное. Такие мышцы не будут выглядеть натурально. Единственное, где это уместно, — икры ног. Многие девушки прибегают к этой операции, когда ноги кажутся кривыми, и таким образом их визуально выравнивают, — рассказал Суходолов.

Также издание сообщает, что в российских салонах красоты набирает популярность изменение на ладонях линий судьбы, удачи, любви, богатства и других. Такая практика называется «коррекционная хиромантия» и проводится пока в виде татуажа, однако в Японии уже делают пластические операции по корректировке линий. Процедура занимает 10-15 минут и стоит около $1000.

Некоторые дамы обращаются к специалистам с просьбой укоротить пальцы ног, рассказал изданию руководитель Центра хирургии стопы доктор медицинских наук Виктор Процко. По его словам, на такую операцию решаются в основном девушки, которым не нравится их размер обуви.

В 95% случаев девушки обращаются из-за длинных вторых-третьих пальцев. В таких случаях укорачивается фаланга пальца, то есть убирается часть кости, либо один из суставов между фалангами. <...> Можно убрать 7-8 миллиметров, максимум — один сантиметр, — объяснил эксперт.

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