Планы на 2021 год: эксперты назвали самые полезные хобби в пандемию

Многие россияне в новогоднюю ночь будут традиционно писать список желаний на будущий год. Помимо важных свершений и планов в нём должны быть и новые хобби, которые помогут справляться со стрессом и последствиями удалёнки в пандемию, считают психологи. Как рассказали эксперты, несколько занятий могут идеально решать эти задачи в нынешних условиях. С каких новых увлечений жителям нашей страны стоит начать 2021 год, как именно помогают определённые хобби и насколько они универсальны, — выяснял NEWS.ru.
Исцелиться творчеством
Ни для кого уже не секрет, что пандемия коронавируса вызвала массовую невротизацию россиян. А находиться долгое время в стрессовом состоянии вредно для здоровья. Чтобы в 2021 году жители нашей страны меньше переживали и чувствовали себя бодро, им стоит заняться полезными хобби. Одним из них может стать арт-терапия. Это направление психотерапии, в котором специалисты лечат искусством. Как пояснил NEWS.ru председатель объединения «Арт-терапевтическая ассоциация» Александр Копытин, эта методика включает в себя множество «творческих инструментов». С её помощью человек может снять стресс и разобраться в своих психологических проблемах.
Специалист может помочь человеку через различные способы творческой активности, это могут быть занятия по изобразительному искусству, музыкальная терапия, литературное творчество и ещё множество разных вариантов. Например, рисование определённых изображений, работа с подбором цветов значительно снимают стресс и даже погружают человека в некое ресурсное состояние. То есть различные арт-терапевтические практики обладают симптоматическим воздействием, помогают снять напряжение, достичь состояния психофизического комфорта.
Эксперт в области арт-терапии добавил, что во время такого сеанса специалист также направляет человека с помощью диалога. В такой момент россияне делятся своими ощущениями, переживаниями, начинают глубже рефлексировать и больше узнавать себя. В дальнейшем они могут эмоционально заряжаться подобным способом и самостоятельно, зная правильные техники терапии, считает врач-психотерапевт.
Надо йожить
Из-за пандемии большинству россиян пришлось перейти на удалённый режим работы. А не меняющаяся «картинка», низкая физическая активность и сбитый режим негативно сказались не только на фигуре, но и на их эмоциональном состоянии. Поэтому ещё одним хобби, которое убивает сразу двух зайцев, для россиян может стать йога. Как рассказал NEWS.ru биохакер Никита Метелица, россиянам стоит начинать с групповых или индивидуальных занятий с тренером, чтобы запомнить правильную технику выполнения элементов. А дальше йога может стать отличным домашним ритуалом на каждый день.
Сейчас действительно многим на удалёнке приходится длительное время находиться в сидячем положении, а это способствует возникновению солевых отложений в суставах. Также без достаточной активности начинает хуже вырабатываться синовиальная жидкость, которая омывает суставы изнутри. Получается, что если мы мало двигаемся, не растягиваемся, то у нас не работают нормально суставы и голова. Потому что кровь и лимфу — важнейшие жидкостные системы — необходимо каждый день разгонять определёнными простыми упражнениями, которые доступны каждому человеку. Йога даёт растяжение суставов, фасций, прорабатывает кровоснабжение головного мозга и выносливость некоторых групп мышц.
Эксперт отметил, что в практики йоги включены также работа с дыханием и медитация. Это помогает человеку расслабиться, сконцентрироваться на своём состоянии и избавиться от стресса. К тому же дисциплина ещё никому не помешала. Регулярные занятия улучшат концентрацию внимания.
Раздышаться и запеть
Ещё один вариант полезного хобби на 2021 год — это пение. Учёные уже давно выяснили, что оно способствует выработке эндорфинов (гормонов радости) и убирает напряжение мышц. Всё это в итоге приводит к понижению уровня стресса в организме человека, а также значительно поднимает настроение. В беседе с NEWS.ru тренер по технике речи Евгения Даровская рассказала, что россиянам будет полезно в будущем году взять несколько уроков по вокалу. По словам эксперта, на таких занятиях человека в первую очередь научат правильно дышать, а это залог хорошего самочувствия.
Когда человек правильно поёт, то у него подключаются определённые механизмы. В таком случае он дышит при помощи диафрагмы, мышц брюшного пресса, и возникает то самое дыхание на опоре. Механизм правильного говорения и пения один и тот же. А когда мы задействуем всю часть лёгких, дышим правильно, мы избавляем себя от многих болезней. Это также является отличной профилактикой от разных респираторных инфекций. Потому что при правильном дыхании в организм человека поступает больше кислорода, которым насыщаются все внутренние органы. Так что пение, безусловно, очень полезное хобби.
По мнению специалиста, занятия вокалом, как и техникой речи, улучшают и фигуру человека. Многие люди, которые занимаются постановкой правильного дыхания, ощущают себя так, будто они похудели, хотя на весах на самом деле ничего не меняется. Дело в том, что при такой тренировке подтягивается живот, хорошо работает пресс, формируется правильная осанка, заключила эксперт. Поэтому и возникают такие приятные физические ощущения.