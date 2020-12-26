Планы на 2021 год: эксперты назвали самые полезные хобби в пандемию

Многие россияне в новогоднюю ночь будут традиционно писать список желаний на будущий год. Помимо важных свершений и планов в нём должны быть и новые хобби, которые помогут справляться со стрессом и последствиями удалёнки в пандемию, считают психологи. Как рассказали эксперты, несколько занятий могут идеально решать эти задачи в нынешних условиях. С каких новых увлечений жителям нашей страны стоит начать 2021 год, как именно помогают определённые хобби и насколько они универсальны, — выяснял NEWS.ru.

Исцелиться творчеством

Ни для кого уже не секрет, что пандемия коронавируса вызвала массовую невротизацию россиян. А находиться долгое время в стрессовом состоянии вредно для здоровья. Чтобы в 2021 году жители нашей страны меньше переживали и чувствовали себя бодро, им стоит заняться полезными хобби. Одним из них может стать арт-терапия. Это направление психотерапии, в котором специалисты лечат искусством. Как пояснил NEWS.ru председатель объединения «Арт-терапевтическая ассоциация» Александр Копытин, эта методика включает в себя множество «творческих инструментов». С её помощью человек может снять стресс и разобраться в своих психологических проблемах.

Специалист может помочь человеку через различные способы творческой активности, это могут быть занятия по изобразительному искусству, музыкальная терапия, литературное творчество и ещё множество разных вариантов. Например, рисование определённых изображений, работа с подбором цветов значительно снимают стресс и даже погружают человека в некое ресурсное состояние. То есть различные арт-терапевтические практики обладают симптоматическим воздействием, помогают снять напряжение, достичь состояния психофизического комфорта. Александр Копытин специалист в области арт-терапии, председатель РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», врач-психотерапевт специалист в области арт-терапии, председатель РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», врач-психотерапевт

Эксперт в области арт-терапии добавил, что во время такого сеанса специалист также направляет человека с помощью диалога. В такой момент россияне делятся своими ощущениями, переживаниями, начинают глубже рефлексировать и больше узнавать себя. В дальнейшем они могут эмоционально заряжаться подобным способом и самостоятельно, зная правильные техники терапии, считает врач-психотерапевт.

Надо йожить

Из-за пандемии большинству россиян пришлось перейти на удалённый режим работы. А не меняющаяся «картинка», низкая физическая активность и сбитый режим негативно сказались не только на фигуре, но и на их эмоциональном состоянии. Поэтому ещё одним хобби, которое убивает сразу двух зайцев, для россиян может стать йога. Как рассказал NEWS.ru биохакер Никита Метелица, россиянам стоит начинать с групповых или индивидуальных занятий с тренером, чтобы запомнить правильную технику выполнения элементов. А дальше йога может стать отличным домашним ритуалом на каждый день.

Сейчас действительно многим на удалёнке приходится длительное время находиться в сидячем положении, а это способствует возникновению солевых отложений в суставах. Также без достаточной активности начинает хуже вырабатываться синовиальная жидкость, которая омывает суставы изнутри. Получается, что если мы мало двигаемся, не растягиваемся, то у нас не работают нормально суставы и голова. Потому что кровь и лимфу — важнейшие жидкостные системы — необходимо каждый день разгонять определёнными простыми упражнениями, которые доступны каждому человеку. Йога даёт растяжение суставов, фасций, прорабатывает кровоснабжение головного мозга и выносливость некоторых групп мышц. Никита Метелица биохакер, инструктор по йоге, интегральный коуч биохакер, инструктор по йоге, интегральный коуч

Эксперт отметил, что в практики йоги включены также работа с дыханием и медитация. Это помогает человеку расслабиться, сконцентрироваться на своём состоянии и избавиться от стресса. К тому же дисциплина ещё никому не помешала. Регулярные занятия улучшат концентрацию внимания.

pixabay.com

Раздышаться и запеть

Ещё один вариант полезного хобби на 2021 год — это пение. Учёные уже давно выяснили, что оно способствует выработке эндорфинов (гормонов радости) и убирает напряжение мышц. Всё это в итоге приводит к понижению уровня стресса в организме человека, а также значительно поднимает настроение. В беседе с NEWS.ru тренер по технике речи Евгения Даровская рассказала, что россиянам будет полезно в будущем году взять несколько уроков по вокалу. По словам эксперта, на таких занятиях человека в первую очередь научат правильно дышать, а это залог хорошего самочувствия.

Когда человек правильно поёт, то у него подключаются определённые механизмы. В таком случае он дышит при помощи диафрагмы, мышц брюшного пресса, и возникает то самое дыхание на опоре. Механизм правильного говорения и пения один и тот же. А когда мы задействуем всю часть лёгких, дышим правильно, мы избавляем себя от многих болезней. Это также является отличной профилактикой от разных респираторных инфекций. Потому что при правильном дыхании в организм человека поступает больше кислорода, которым насыщаются все внутренние органы. Так что пение, безусловно, очень полезное хобби. Евгения Даровская тренер по технике речи тренер по технике речи

По мнению специалиста, занятия вокалом, как и техникой речи, улучшают и фигуру человека. Многие люди, которые занимаются постановкой правильного дыхания, ощущают себя так, будто они похудели, хотя на весах на самом деле ничего не меняется. Дело в том, что при такой тренировке подтягивается живот, хорошо работает пресс, формируется правильная осанка, заключила эксперт. Поэтому и возникают такие приятные физические ощущения.