Плановые проверки электропроводки могут ввести в квартирах

https://static.news.ru/photo/b9abc824-287a-11eb-a51c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Минстрой может проводить плановые проверки электропроводки в квартирах россиян, чтобы снизить риск пожаров. С таким предложением выступили общественники, которые направили соответствующее письмо главе министерства Иреку Файзуллину.

В обращении говорится, что жильцы не обладают достаточными навыками для того, чтобы самим следить за состоянием электропроводки в квартирах. Контролировать состояние сетей должны специализированные организации, приводят текст письма «Известия».

Заставить человека заменить проводку невозможно, но предупредить о её состоянии нужно, — поясняет изданию один из составителей письма, член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Средний срок службы проводки составляет 30 лет, пишут общественники. Если она проложена внутри стен, то может эксплуатироваться гораздо дольше. Но из-за больших нагрузок от современного количества электроприборов в квартире проводка может выйти из строя раньше срока.

Управляющие компании следят только за проводкой в подъездах, за квартирами следят сами жильцы. Но при этом авторы инициативы признают, что реализовать их предложение будет крайне сложно: люди не желают впускать кого-то в своё жильё, а вход без спроса будет считаться нарушением их прав, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирека Файзуллина временно исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации после отставки Владимира Якушева. Якушев в этот же день президентским указом был назначен полпредом главы государства в Уральском федеральном округе.