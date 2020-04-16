Плановую вакцинацию в России приостановили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/16b1658e-7fba-11ea-9da1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав РФ приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых в рамках национального календаря профилактических прививок из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в беседе с порталом «Будущее России. Национальные проекты». Кроме того, временно прекращена иммунизация по эпидпоказаниям.

Вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции, — сказал Кузнецов.

Он также уточнил, что вакцинация новорождённых в родильных домах прекращаться не будет, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что снижение числа заразившихся коронавирусом в Москве будет наблюдаться в июне-июле при условии соблюдения всех мер профилактики и безопасности. Такой прогноз дал завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.