«Планируется бой»: промоутер о карьере недавно оскандалившегося Емельяненко Промоутер Емельяненко заявил, что бой спортсмена будет анонсирован через неделю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Промоутер бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Владимир Хрюнов рассказал NEWS.ru, что команда спортсмена ведет переговоры касательно потенциального боя с чемпионом РФ по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым, а также о возможности выйти в ринг с английским бойцом Джерисоном Джексоном. Собеседник добавил, что не хотел бы рассуждать о здоровье Емельяненко, однако подчеркнул, что боец — определенно точка притяжения всеобщего интереса. Дата следующего боя брата «Последнего императора» будет объявлена на следующей неделе, добавил Хрюнов.

Мы ведем переговоры с Кокляевым, есть также предложение провести бой Емельяненко с английским бойцом Джерисом Джексоном. <...> Он по-прежнему мотиватор и человек, который притягивает внимание миллионов, поэтому с нетерпением будем ожидать его боев, — сказал он.

Боец уже разделял ринг с Кокляевым в 2019 году. Встреча проходила по правилам боксам. В том поединке Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что 41-летний Емельяненко в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге был сильно пьян и справил нужду в зале ожидания. Он также угрожал охраннику, сделавшему ему замечание. После инцидента полицейские устроили с Емельяненко фотосессию. На рейс до Москвы его все-таки пустили, но на борту ему не наливали алкоголь. Вылет был задержан почти на полчаса.

15 октября 2022-го Емельяненко женился на 28-летней Полине Селедцовой. Боец познакомился с девушкой в 2014 году.