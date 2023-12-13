Планировавшей устроить стрельбу в школе уфимке вынесли приговор Планировавшую напасть на школу в Уфе приговорили к пяти с половиной годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Готовившую нападение на школу жительницу Уфы приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за пропаганду терроризма, сообщает «Интерфакс». Как объяснили в пресс-службе УФСБ России о региону, правоохранителей привлекла активность 18-летней девушки в социальных сетях: там она восхищалась массовыми убийствами в учебных заведениях страны.

В ходе обыска по месту жительства у нее изъяты пропагандистские материалы и записи личного дневника, посвященные тематике «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и содержащие подробное описание запланированных действий, — рассказали в УФСБ.

Задержанная закончила девять классов и больше никуда не поступила, также она была обижена на бывших одноклассников. За публичное оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации девушка проведет пять с половиной лет в воспитательной колонии.

«Колумбайн» — название американской школы, в которой в 1999 году два ученика устроили массовое убийство. Открытой информации о структуре этого движения нет. Член СПЧ Александр Верховский называл его признание в РФ террористическим «необычным», так как это не организация.

Ранее стрельба произошла в брянской гимназии на уроке биологии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую. Против отца девочки возбудили два уголовных дела по статьям о небрежном хранении оружием и о доведении до самоубийства.