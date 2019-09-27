Неизвестные расклеили в центре Петербурга плакаты против домашнего насилия и в защиту сестёр Хачатурян. На это
Изображения сопровождаются текстом: «Было у отца три дочери и жили они в чёрной-чёрной стране». Как предположил Френкель, плакаты — дело рук феминисток.
Ранее, как писал News.ru, серия одиночных пикетов в поддержку сестёр Хачатурян прошла в Москве. Их участники вышли к памятнику Александру Пушкину. Активисты требуют принятия в РФ закона о профилактике семейного насилия, который бы предусматривал систему охранных ордеров и помощь пострадавшим в форме создания кризисных центров или убежищ.