https://static.news.ru/photo/2131b5aa-e1fd-11e9-b7ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Неизвестные расклеили в центре Петербурга плакаты против домашнего насилия и в защиту сестёр Хачатурян. На это обратил внимание фотограф Давид Френкель.

Изображения сопровождаются текстом: «Было у отца три дочери и жили они в чёрной-чёрной стране». Как предположил Френкель, плакаты — дело рук феминисток.

Ранее, как писал News.ru, серия одиночных пикетов в поддержку сестёр Хачатурян прошла в Москве. Их участники вышли к памятнику Александру Пушкину. Активисты требуют принятия в РФ закона о профилактике семейного насилия, который бы предусматривал систему охранных ордеров и помощь пострадавшим в форме создания кризисных центров или убежищ.