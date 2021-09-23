«Плакали всем Каннским фестивалем»: ролик МВД о безопасности стал мемом

МВД России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовало ролик о безопасности в Интернете. Помимо фактических ошибок (код из СМС от банка в видео называется CVC-кодом), пользователи соцсети обратили внимание на актёрскую игру и монтаж этой социальной рекламы. В результате в Сети появилось множество шуток о ролике.

По сюжету рекламы, женщина получает в WhatsApp от подруги предложение «потусить», так как её муж «свалил в Таиланд». Она пытается добраться до места, передав свои данные мошенникам, прикрывающимся компанией по «доставке в любую точку мира». Вместо транспортного средства к ней приезжает карета, которая превращается в тыкву с хомяком внутри, а мошенница в этот момент говорит: «Оу, йес, пошли денежки». Позже видеоролик был удалён из аккаунта.

Ролик вызвал массу шуток в Сети. Пользователи вспомнили о Каннском фестивале и начали интересоваться, сколько денег было потрачено на видео.

В феврале сотрудники московского управления Следственного комитета записали ролик, в котором поздравили подростков с 14-летием. Они напомнили детям, что с этого возраста начинает действовать уголовная ответственность за убийство, изнасилование, вандализм и за захват заложников.