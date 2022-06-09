Пивовары пожертвовали этикетками на горлышке бутылок в целях экономии

Фото: David Tanecek/CTK/Global Look Press

Российский офис AB InBev Efes из-за нехватки бумаги у поставщиков принял решение отказаться от производства кольереток — этикеток на горлышке бутылки — для некоторых брендов. Как пишет РБК, это коснется части упаковок отечественного пива. Все случилось из-за того, что в пятый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС вошли бумага, лаки и краски.

«Экстренное» решение относительно кольереток коснется, в частности, упаковок пива «Старый мельник из бочонка», «Сибирская корона» и «Белый медведь». Мы находимся в тяжелейшей экономической неопределенности и каждый день наблюдаем появление новых санкций и ответных мер, затрагивающих почти все бизнес-процессы, — отметил исполняющий обязанности президента компании Ораз Дурдыев.

Он добавил, что отказываться от кольереток на постоянной основе в компании не планируют. По его словам, сейчас участники отечественного рынка занимаются поиском альтернативных источников необходимой им бумаги.

Эксперты считают, что отказ от некоторых этикеток поможет создать экономию на стоимости производства. Пока запасов сырья из Европы у отечественных компаний хватает на ближайшие несколько месяцев. За это время можно успеть спокойно переориентироваться на азиатские рынки.

Ранее сообщилось, что цены на различные виды сырьевых товаров идут вверх, поскольку новые западные санкции против России повышают вероятность перебоев с поставками. Так, еще совсем недавно рекорды били цены на пшеницу, алюминий, никель и золото.