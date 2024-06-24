Пивоварову выписали новый штраф Суд оштрафовал журналиста Пивоварова на 30 тысяч рублей

Фото: Александр Уткин/РИА Новости

Алексей Пивоваров

Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы Пивоваров Алексей Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Пивоварова штрафуют не в первый раз. В апреле журналист также нарушил правило о маркировке иностранного агента. Решение о штрафе вынес Пресненский районный суд Москвы. Тогда Пивоварова оштрафовали на аналогичную сумму.

Ранее пользователь портала DTF уличил певицу Ольгу Бузову и блогера Артемия Лебедева в несоблюдении требований закона о рекламе. По его словам, они продвигали компьютерную игру «Смута» в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и «ВКонтакте». Пользователь заявил, что обратился в Роскомнадзор и ФАС с требованием провести проверку.

Список не ограничился Бузовой и Лебедевым. В числе рекламирующих игру знаменитостей попали также блогеры Дава, Милана Ахметова, Алексей Столяров, Оля Черника и другие медийные личности.