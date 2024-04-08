Пивоваров нарвался на штраф Суд оштрафовал Пивоварова на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Алексей Пивоваров

Российского журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Соответствующее постановление вынес Пресненский районный суд. Пивоварова обязали выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Пивоваров Алексей Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, — сказано в сообщении.

Ранее Пивоваров заявил о вынужденном увольнении значительной части своих сотрудников. Поводом для этого стал закон о запрете рекламы у иностранных агентов. Как пояснил журналист, его проект «Редакция» и все рекламодатели находятся на территории РФ, но из-за нового закона у него не будет возможности выплачивать работникам заработную плату. Кроме этого, Пивоваров решил передать права на новостной Telegram-канал редакторам.

Таганский районный суд Москвы ранее оштрафовал на 30 тысяч рублей комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В его отношении был составлен протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Юмориста оштрафовали за публикацию на платформе «Дзен», в которой он не указал свой статус.