https://static.news.ru/photo/14a4a0ae-3888-11ea-8e19-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Загустин Фото: Кирилл Загустин/facebook.com

Молодой учитель из Санкт-Петербурга Кирилл Загустин предложил свою кандидатуру на должность министра просвещения России. Видеообращение президенту Владимиру Путину он опубликовал в YouTube.

Работаю в школе, знаю, какие проблемы сегодня существуют в сферах образования и воспитания. Я молод и готов посветить свою жизнь во благо общества, — заявил 27-летний педагог.

Учитель преподает обществознание и историю в 463 школе Выборгского района, его педагогический стаж составляет 3,5 года.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что главным в любом правительстве должен быть министр образования, потому что именно этот чиновник закладывает основы культурного кода.