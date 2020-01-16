Молодой учитель из Санкт-Петербурга Кирилл Загустин предложил свою кандидатуру на должность министра просвещения России. Видеообращение президенту Владимиру Путину он опубликовал в YouTube.
Работаю в школе, знаю, какие проблемы сегодня существуют в сферах образования и воспитания. Я молод и готов посветить свою жизнь во благо общества, — заявил 27-летний педагог.
Учитель преподает обществознание и историю в 463 школе Выборгского района, его педагогический стаж составляет 3,5 года.
Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что главным в любом правительстве должен быть министр образования, потому что именно этот чиновник закладывает основы культурного кода.
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