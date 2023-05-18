Петербургский пенсионер выставил на продажу антикварное кольцо за $500 млн

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В Санкт-Петербурге пенсионер пытается продать антикварное кольцо, созданное около 450 лет назад итальянским мастером Бенвенуто Челлини. Он хочет выручить $500 млн и не планирует расставаться с перстнем меньше, чем за $300 млн. Мужчина рассказал СМИ, что полученные деньги он хочет частично потратить на восстановление Донбасса, а также помочь российским военнослужащим, закупив для них предметы первой необходимости на фронте.

На восстановление Донбасса я планирую отдать половину суммы. Еще я хочу поддержать наших военнослужащих, в том числе и добровольцев, закупить для них предметы первой необходимости, нужные на фронте. Оставшуюся часть денег можно вложить в открытие благотворительного фонда или запустить на них социально ориентированный бизнес, — поделился владелец перстня.

Пенсионер утверждает, что кольцо является подлинным. Мужчина собрал папку документов, которые, по его словам, подтверждают уникальность перстня. По его данным, перстень был сделан для польского дворянина и государственного деятеля Яна Замойского — сподвиж­ника короля Стефана Батория. Правда, найти покупателей за ту сумму, которую обозначил владелец, может оказаться практически невозможно. Так, несколько раз за 20 лет мужчина успел столкнуться с мошенниками, а найти покупателей среди российских музеев ему не удалось.

При этом один из сотрудников Эрмитажа, знакомый с этой историей, рассказал, что кольцо может оказаться искусной копией, выполненной на пару сотен лет позже. Искусствовед отмечает, что официально дошла до современности только одна работа Челлини. Он уточнил, что, даже если перстень действительно оригинальный, заявленная цена не покажется экспертам обоснованной. Сотрудник музея пояснил, что такие предметы искусства продаются на аукционах, где и набирают цену.

Обычно при оценке опираются на существующие оценки последних аукционов. <...> Но именно с Челлини сложно: есть куча копий, и все они стоят дешево. Между тем Челлини — один из самых знаменитых художников Возрождения, а его ювелирки, в ­общем-то, не осталось, — заключил искусствовед.

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