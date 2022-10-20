Эксперты оценили качество родниковой, бутилированной и водопроводной воды Инженер Малецкая заявила об одинаковой безопасности воды в магазинах и из-под крана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Питерские эксперты проверили качество родниковой, бутилированной и водопроводной воды. Как показали пробы, вода из-под крана и в магазинах является одинаково безопасной и может различаться только по цвету и запаху, сообщают СМИ со ссылкой на инженера испытательной лаборатории ФБУ «Тест-Санкт-Петербург» Ольгу Малецкую.

Эксперты провели испытания представленных образцов по физико-­химическим и микробиологическим показателям. В общей сложности исследование заняло семь дней.

По части микробиологии все образцы оказались безопасными. Это касается и природной воды из источника, честно говоря, от этого образца я такого не ожидала. Правда, и чего-то особенного в ней нет, минеральной ее назвать нельзя, но она содержит побольше солей. А показатели цветности, запаха и мутности чуть хуже, чем у двух других образцов, — но они тоже в норме, — рассказала Малецкая.

При этом она призналась, что сама живет в старом районе в центре города и не применяет никаких дополнительных устройств для очистки воды, а пьет «нашу невскую воду из-под крана».

По словам эксперта, все образцы по проверенным показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к этим типам воды. Требования к разным типам — разные, самые жесткие — к бутилированной воде. Как выяснилось, из представленных для исследования образцов потребитель может смело использовать для питья любую.

Уролог-андролог Владимир Степанов ранее заявил, что накипь в чайнике может способствовать образованию камней в почках из-за повышенного количества солей кальция. Эксперт пояснил, что, попадая в желудок, такая вода увеличивает количество солей кальция в организме, а затем запускается процесс камнеобразования в почках. Он добавил, что накипь вредна не только для почек, но и органов желудочно-кишечного тракта.