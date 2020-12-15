Панки оставили тайное послание на сайте госзакупок

Сам документ был размещён на портале государственных закупок. Фраза напечатана на 44-й странице документа электронного аукциона от 20.11.2020 года.
Подрядчик должен провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также вырубку аварийных деревьев. Стартовая цена закупки составляла 865,5 тысячи рублей. Итоги были подведены ещё 1 декабря. Победу одержал некий Денис Круглянко, который предложил выполнить работу за 367,8 тысячи рублей.
Ранее на центральной площади Уфы установили 30-метровую ёлку со множеством спецэффектов. Покупка ели вызывала резонанс в обществе, поскольку первоначальная цена контракта составила почти 19 млн рублей. Информация о покупке была размещена на сайте госзакупок. Ёлку должно было приобрести МБУ «Горзеленхоз» города. Первоначальная максимальная цена контракта составляла 18,7 млн рублей. Несмотря на возмущение в обществе, чиновники заявили, что не планируют отменять контракт на покупку, писал NEWS.ru.