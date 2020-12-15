Панки оставили тайное послание на сайте госзакупок

https://static.news.ru/photo/9dcc08c6-3eeb-11eb-8897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

В Петербурге муниципальное казённое учреждение «Лиговка-Ямская» разместило закупку на санитарную обрезку и вырубку деревьев. Как оказалось, в документе было зашифровано тайное послание от панков.

В документе невидимыми буквами было написано, чтобы закупку не трогали и дали возможность заработать. Саму надпись можно было прочитать, только если выделить её другим цветом.

Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ! — гласит надпись.

Шифровку обнаружил депутат совета МО «Лиговская-Ямская» Санкт-Петербурга Александр Изотов. Фото с надписью он опубликовал в своём Twitter.

Сам документ был размещён на портале государственных закупок. Фраза напечатана на 44-й странице документа электронного аукциона от 20.11.2020 года.

Подрядчик должен провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также вырубку аварийных деревьев. Стартовая цена закупки составляла 865,5 тысячи рублей. Итоги были подведены ещё 1 декабря. Победу одержал некий Денис Круглянко, который предложил выполнить работу за 367,8 тысячи рублей.

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