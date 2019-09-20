Председатель национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с News.ru выступила за возврат полного цикла приготовления пищи в школьных столовых. По её мнению, только свежеприготовленная пища может быть по-настоящему полезной, а главное вкусной. Сейчас же в большинство учреждений дополнительного образования привозят готовую еду с комбинатов питания.

Питание, представляемое комбинатами, вызывает сомнение. Невозможно приготовить вагон вкусного супа. Когда его варят в кастрюлях в школе — это совсем другое. К тому же неизвестно, сколько времени она хранится и в каких условиях. Ирина Волынец председатель национального родительского комитета

Председатель национального родительского комитета уверена, что низкое качество школьного питания связано с недостатком финансирования. Деньги на еду учащихся выделяются из региональных бюджетов. В некоторых субъектах федерации, это 20-30 рублей на одну порцию. Очевидно, что вкусный обед за такую цену не приготовить. Именно поэтому расходы на питание школьников должен брать на себя федеральный бюджет.

Слова Ирины Волынец подтверждают результаты Всероссийского мониторинга качества питания в образовательных организациях. Его результаты в конце августа озвучила уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. В результате проверок более чем в трёх тысячах образовательных организаций России выявлены нарушения при организации питания. Больше всего нареканий вызвало несоблюдение требований к формированию меню, оборудованию, инвентарю, посуде и таре. К тому же проверяющие пришли к выводу, до 80% еды для школьников оказывается в мусорном ведре. Детям она кажется невкусной.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Опрошенные News.ru родители школьников согласились с тем, что еда в современной школьной столовой оставляет желать лучшего. Алевтина, мама 10-летнего Валерия из Новосибирска, отметила, что её сына могут три-четыре дня подряд кормить одним и тем же. Например, дают рыбную котлету с перловой крупой. Мальчик не любит это блюдо, но возможности выбора нет. Мама 9-летней Валерии из Ангарска жалуется на «макароны, которые слились в один большой комок». Их никто их класса её дочери не ест.

Отказ от еды в школе детей не обязательно связан с плохим качеством самих блюд, рассказал заведующий лабораторией НИИ питания РАМН Александр Батурин. Вкус в пище у многих школьников испорчен родителями.

Многие родители сейчас вообще еду не готовят. Пошёл в магазин, купил колбасы, сосисок, лапши быстрого приготовления и накормил ребёнка. Многие школьники отвыкли от нормальной, домашней еды. Для них съесть рыбную котлету или варёные овощи — настоящее испытание. В этом-то и проблема. Александр Батурин заведующий лабораторией НИИ питания РАМН

В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов. Авторами инициативы стали председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.

Нормами законопроекта мы чётко определяем обязательность обеспечения школьников горячим питанием. Здоровье детей — приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием, — цитируются на сайте нижней палаты парламента слова Вячеслава Володина.

Один из авторов законопроекта — заместитель председателя ГД Ирина Яровая заявила, что документ формирует «качественно новый подход в обеспечении школьников здоровым питанием».

Мы вводим обязательное «нормирование обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, в том числе в школах и детских садах», а также предусматриваем, что обеспечение питанием детей устанавливается в СанПинах. Ирина Яровая заместитель председателя ГД

Деньги, потраченные государством на обеспечение всех младших школьников горячим питанием, могут уйти в мусорную корзину, пока не решится вопрос качества питания и его разнообразия.