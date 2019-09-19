Письмо от руки является культурным достоянием человечества и играет важную роль в обучении школьников. От учителей часто можно услышать доводы о невозможности заменить его набором текста на клавиатуре или планшете. Принято считать, что письмо ручкой на бумаге помогает лучше запоминать материал и развивает умственные способности. О том, действительно ли это так, News.ru поговорил со специалистами.

Взаимосвязь между развитием мелкой моторики и мышлением действительно существует, однако её роль переоценена, считает заведующий кафедры когнитивной нейробиологии Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Антон Варламов. Специалист отметил, что занятия письмом на листе скорее развивают внимание и волевые качества. Они необходимы для управления собственными мыслительными процессами.

Уровень запоминания информации, по словам нейробиолога, зависит не от того, записывает ребёнок информацию ручкой или печатает, а от того, насколько наглядно подан материал. При просмотре видео слова подкрепляются визуальной и эмоциональной составляющей. Помимо прочего, человек получает информацию с более или менее оптимальной скоростью, отметил специалист.

У ребёнка должна появиться привычка фиксировать информацию. Также у него в относительно раннем детстве должны быть занятия, связанные с мелкой моторикой. И не важно — письмо это, лепка или игры с песком. Ученикам младших классов следует посещать уроки, которые подразумевают использование пишущих предметов. Это не обязательно должны быть прописи букв, так как это достаточно бессмысленное занятие с низким уровнем мотивации. Можно, к примеру, ввести творческие задания на рисование, работу со схемами. Это как раз-таки то, что нужно ребёнку, но в России такие занятия проводятся редко. Антон Варламов заведующий кафедры когнитивной нейробиологии Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН

При этом эксперт заявил, что уроки черчения для учеников второго и третьего классов были бы более полезны, чем письмо в тетрадях. Связано это с тем, что они не только развивают моторику, но и заставляют человека думать.

Нейропсихолог Наталья Семёнова, в свою очередь, считает уроки черчения неподходящим занятием для детей, учащихся в младших классах. Она отметила, что пространственное видение у человека формируется к 14-15 годам.

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При этом специалист отметила важность занятий письмом от руки, так как оно представляет собой сложный процесс и заставляет мозг напрягаться и работать. Нейропсихолог пояснила, что во время письма задействуются не только самые примитивные функции — зрительная, слуховая, моторная и речевая. Подключается и память. Ведь чтобы написать знак, нужно его выучить. За счёт этого, как отметил специалист, при письме от руки информация действительно запоминается лучше.

Письмо от руки настолько сложно и всеобъемлюще для работы мозга — это одна из самых высших психических функций. Ведь нет отдельного кусочка мозга, который отвечает за неё. При помощи компьютера мы, конечно, облегчаем себе жизнь — мозгу не нужно напрягаться. Но ведь если мы не напрягаем мозг — он не работает. Нельзя сказать, что современное общество деградирует от того, что с раннего детства отдаёт предпочтение печати на клавиатуре. Однако, возможно, в будущем это как-то скажется на людях. Наталья Семёнова нейропсихолог

При этом нейропсихолог отметила, что отказ от письма от руки не скажется на людях, которые уже владеют этим навыком. Однако если дети будут сразу учиться печатать, не умея излагать свои мысли на листе, это может сказаться на их грамотности и умении изъясняться. Специалист считает, что писать от руки школьникам нужно хотя бы до того момента, пока они проходят грамматику.