Пискарёв: блокировка Госдумы на YouTube даёт основания для жёсткого ответа

Блокировка канала Госдумы на платформе YouTube даёт все основания для максимально жёстких мер реагирования, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии. Он подчеркнул необходимость ограничения в России остальных способов заработка американской компании Google, владеющей видеохостингом.

Нам фактически не оставляют выбора. Россию вынуждают принять в отношении YouTube максимально жесткие меры реагирования, предусмотренные нашим законодательством. Не мы объявили информационную войну, — заявил он.

Пискарёв назвал блокировку канала «Дума ТВ» на YouTube возмутительным актом цензуры в отношении России и выразил уверенность в том, что Google LLC действует по указу американских властей, становясь в их руках «дубиной информационной войны».

Он подчеркнул, что комиссия по-прежнему открыта для диалога и призвал YouTube одуматься. Парламентарий напомнил об успешных переговорах с директором YouTube по взаимодействию с органами государственной власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Марко Панчини. Тогда, по его словам, удалось достичь компромисса, и позиция комиссии была услышана, поэтому в текущей ситуации ему также будет направлен запрос о переговорах.

По словам Пискарёва, в ближайшее время комиссия изучит все способы заработка Google в России, чтобы их можно было ограничить при необходимости.

Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо, — резюмировал он.

9 апреля Google заблокировала канал «Дума ТВ», на котором публиковались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google LLC восстановить доступ к каналу Госдумы на YouTube и объяснить причину блокировки. В ведомстве подчеркнули, что Google «поддерживает антироссийскую позицию в развязанной Западом информационной войне», а принадлежащая компании платформа YouTube является «ключевой площадкой для распространения фейков» о Вооружённых силах России и спецоперации на Украине.