Писателя Быкова подозревают в дискредитации ВС России Следователи проверяют писателя Быкова по статье о дискредитации ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель Дмитрий Быков

Следователи проверяют писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по статье о дискредитации Вооруженных сил России, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, основанием для проверки стало обращение о неправомерных высказываниях литератора об армии РФ.

Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ, — сообщил источник.

Ранее Быков выложил в Сети видеоролик, в котором сравнил Россию с Третьим рейхом, и обещал русскому народу гораздо более «кровавое падение, чем в гитлеровской Германии». В ответ на высказывание первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что подобные сравнения может делать либо предатель, либо ненормальный человек.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская возмутилась тем, что книги Быкова и его коллег, которые выступили против спецоперации России на Украине, по-прежнему свободно продаются в книжных магазинах. По ее мнению, непристойно выделять целые полки для таких писателей.

Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера Александра Шпака на 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Всего на него было составлено пять протоколов, по каждому из них с блогера взыскали 50 тысяч рублей.