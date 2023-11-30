Писательница высмеяла слова депутата, обвинившей мемы в пропаганде чайлдфри Писательница Арбатова: мемы не являются пропагандой чайлдфри среди молодежи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Арбатова

Люди исповедуют идеологию чайлдфри из-за психологических травм, полученных в детстве, а вовсе не из-за мемов в интернете, рассказала NEWS.ru писательница, общественный деятель Мария Арбатова. Так она прокомментировала слова депутата Госдумы Эльвиры Аиткуловой, назвавшей мемы причиной детоненавистничества у молодежи.

Заявить, что мемы стали причиной детоненавистничества у молодежи, как ткнуть пальцем в небо. Это говорит о том, что человек не поинтересовался научными доказательными сведениями по данному вопросу. Любому образованному человеку известно, что люди, которые исповедуют чайлдфри, это психически травмированные люди. Этим людям нужно обращаться к психологам или психотерапевтам, чтобы справиться с проблемой, с которой они столкнулись в детстве, и тогда все будет хорошо. Говорить, что картинки стали причиной детоненавистничества, глупо, — рассказала Арбатова.

Писательница пояснила, что если родители не любили ребенка и не создавали комфортной обстановки, то человеку будет страшно вновь оказаться в ситуации родитель — ребенок. По ее мнению, это и является основной причиной нежелания молодежи заводить семью.

Ранее депутат Госдумы Эльвира Аиткулова заявила, что подавляющее большинство российских регионов поддерживает запрет пропаганды идеологии чайлдфри. Согласно тексту законопроекта, разработанного депутатами из Башкортостана, в России предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей.