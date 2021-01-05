Писательница рассказала о кошмарах из-за поддельного порно с её лицом

https://static.news.ru/photo/2bb3c8b4-5020-11eb-ae4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Писательница и поэтесса из Великобритании Хелен Морт рассказала о ночных кошмарах, которые начали преследовать её после того, как она узнала об использовании своего лица для создания порно.

Морт узнала, что пользователи порносайта имели возможность отредактировать фотографии других моделей таким образом, чтобы на них появилось лицо писательницы. Поэтесса назвала оскорбительным и преступным такой вид монтажа.

Это преступление, которое во многих случаях совершается незаметно. Эти изображения меня были там много лет, и я не знала о них. Мне до сих пор снятся кошмары о некоторых из них. Это невероятно серьёзная форма насилия, — заявила Морт в интервью телеканалу BBC.

По словам писательницы, о так называемых дипфейках с её участием она узнала от своего знакомого. За основу были взяты снимки из соцсетей, некоторые из них были сделаны во время беременности. Фотографии были отретушированы, но некоторые, по словам Морт, выглядели «пугающе правдоподобно».

На самом деле мне сначала было стыдно, как будто я сделала что-то не так. Это было довольно сложно преодолеть. А потом какое-то время я невероятно беспокоилась даже о том, чтобы выйти из дома, — рассказала поэтесса.

Она обратилась в полицию и рассказала о находках, однако правоохранители отказались реагировать на обращение, так как законодательство Великобритании не запрещает создание дипфейков.

Как сообщал NEWS.ru, автор книги о дипфейках Нина Шик заявила, что в Интернете обострится проблема недобросовестных видео, созданных с применением технологии deepfake, которая позволяет имитировать внешность других людей. Она выразила опасение, что такой способ создания контента может превратиться в инструмент мошенничества и политической пропаганды. В частности, Сеть могут наводнить порноролики, компрометирующие невинных людей.