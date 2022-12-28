Писатель заявил о необходимости цензуры в России Писатель Дарин заявил, что шедевры рождаются в условиях цензуры

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Великие произведения рождались в условиях строжайшей цензуры, наличие которой необходимо, считает член Союза писателей России, ДНР и ЛНР Дмитрий Дарин. Публицист в беседе с Pravda.Ru заявил, что цензура позволяет обеспечить преемственность культуры. Дарин отметил, что великие русские писатели и поэты создавали свои шедевры при монархическом режиме, а Николай I называл себя личным цензором Александра Пушкина.

Цензура необходима. Мы хотим иметь преемственность великой культуры, которая была в России. Когда создавали свои шедевры Сумароков, Языков, Пушкин, Гоголь, Лесков, Толстой? Это был монархический режим. Император был личным цензором Пушкина, очень его уважал, умнейший человек России, — сказал Дарин.

По мнению публициста, необходимость цензуры доказывают советские фильмы. Дарин считает, что только советское кино можно смотреть. Для примера он предложил сравнить фильмы Сергея Бондарчука «Судьба человека», «Они сражались за Родину» и «Сталинград» его сына Федора.

Почему эти фильмы любят поколениями? Они сделаны в условиях строжайшей советской цензуры. Там нет лозунгов «За Родину! За Сталина!», там есть человек в его высшем проявлении и отступление от этого высшего, и исправление этого, и катарсис в результате. Высшее — это преодоление того земного и греховного, что есть в человеке, — заявил он.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь россиянам покажут сцены, которые не вошли в известные советские фильмы, такие как «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Свадьба в Малиновке», «Карнавальная ночь» и другие. Эти фрагменты покажут в передаче ОТР «Что осталось за кадром» 31 декабря. Зрители также смогут услышать отрывки песен из картин, которые не вошли в фильмы из-за цензуры.