Писатель Алексей Иванов заявил, что насилие в России распространено «по всей вертикали жизни»: от государственного уровня до общения в социальных сетях. При этом он назвал споры в соцсетях «более страшной вещью», так как они более распространены и менее очевидны, пишет Sobesednik.ru.

Насилие для нас вообще в порядке вещей. Оно распространено по всей вертикали нашей жизни — от методов государственного управления до срача в соцсетях. И срач в соцсетях в этом смысле даже более страшная вещь, потому что более распространённая и менее очевидная, — заявил Иванов.

По его мнению, государственное насилие никто не любит, а перепалки в социальных сетях являются способом развлечься для народа. Иванов заявил, что любое государство нуждается в насилии, так как «на то оно и государство». При этом писатель подчеркнул: насилие в межличностных отношениях недопустимо не только в виде рукоприкладства, но и в словесных высказываниях.

Ребёнок учится говорить раньше, чем бить, поэтому слово — начало всему, и агрессии тоже. Насилие в делах начинается с насилия в словах, — резюмировал Иванов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что драки и издевательства школьников друг над другом связаны с западными ценностями и навязаны часто соцсетями. Он добавил, что в западных парламентах активно обсуждаются вопросы влияния международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения. Он предложил последовать их примеру.