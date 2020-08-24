Писатель Владислав Крапивин вновь попал в реанимацию

https://static.news.ru/photo/ccd97648-e60e-11ea-9c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский детский писатель Владислав Крапивин, проживающий в Екатеринбурге, 24 августа вновь попал в реанимацию Свердловской областной клинической больницы № 1.

Как уточняет «КП-Екатеринбург», информацию о госпитализации писателя подтвердила его близкая родственница Лариса Крапивина.

В воскресенье, 23 августа, ему стало хуже и его перевели в отделение реанимации, где он находится в настоящее время, — отметила собеседница издания.

Проблемы со здоровьем начались у 81-летнего писателя в середине лета. Так, 15 июля семья Крапивина отправила его в Горбольницу № 24 из-за опасений по поводу возникновения инсульта. Проведённая КТ показала поражение 25% лёгких — в связи с этим писателя перевезли в Горбольницу № 40. В конечном итоге ни коронавирус, ни инсульт у Крапивина не подтвердились.

Через некоторое время после выписки на ноге у Крапивина была обнаружена гематома, а на спине — пролежни. 10 августа писатель вновь подвергся госпитализации по завершении курса лечения от пневмонии. Уже 12 августа пациента прооперировали, писал NEWS.ru.