https://static.news.ru/photo/68bb335e-21a6-11ea-bc2c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Веллер Фото: АГН Москва/Global Look Press

Российский писатель Михаил Веллер объяснил, почему он обматерил ведущих латвийского радио «Балтком» во время интервью.

По его словам, он разозлился из-за того, что журналисты не позвонили ему для проверки связи, а за пять минут до передачи никто не брал трубку по телефону, передаёт «Газета.Ru».

Когда связь установилась, первые мои слова были — где они есть? Почему они не позвонили в пять. Почему мы заранее, как это у всех всегда делается, не проверили связь, — подчеркнул он.

Веллер добавил, что в ответ никто не извинился. Он считает работу сотрудников радио «мерзкой, грязной и непрофессиональной».

Сотрудник радиостанции Вадим Радионов объяснил, что при работе над интервью возникла путаница со временем.

В ходе беседы контакт с писателем удалось наладить, более того, в конце программы он признался, что эмоциональность и несдерженность являются теми особенностями, которые мешают ему жить. С другой же стороны он подчеркнул, что тот мужчина, который никогда не бил тарелки, не совсем правильный мужчина, — отметил журналист.

Он добавил, что интервью получилось хорошим с точки рения драматургии.

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