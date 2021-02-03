Писатель рассказал о вероятности попадания Бориса Ельцина в группу Дятлова

https://static.news.ru/photo/141ab974-661e-11eb-a55a-96000091f725_660.jpg Фото: Перевал Дятлова. Загадка гибели группы Дятлова/vk.com

Первый президент России Борис Ельцин в молодости вряд ли смог пойти в поход с группой Дятлова, хотя проживал в это время в Свердловске (Екатеринбурге). Об этом рассказал писатель Олег Архипов, долгое время занимающийся разгадкой гибели туристов.

Бориса Ельцина стали активно продвигать по служебной лестнице. Сказался его напористый лидерский характер. Мне кажется, что в 1959-м, когда дятловцы отправились в поход, у Бориса Николаевича были уже другие ориентиры и интересы, — приводит «Московский Комсомолец» слова исследователя.

Архипов добавил, что в те годы было непросто отпроситься с места работы или взять отпуск на продолжительное время. Его поддержал мастер спорта СССР по альпинизму Сергей Согрин, который считает вероятность попадания Ельцина в группу Дятлова абсолютной выдумкой. По его словам, первый российский президент был известен в университетской среде как хороший волейболист, но в серьёзные турпоходы он не ходил.

Как сообщал NEWS.ru, британских читателей удивила статья о выдвинутой учёными из Швейцарии версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Исследователи считают, что к гибели туристов привёл лавинообразный сход снежной плиты.

Трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах порядка 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала — Отортен и Ойка-Чакур. 12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута, посёлка Вижай, и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако этого не произошло. Начались поиски пропавших. Замёрзших насмерть девять человек обнаружили в конце февраля.