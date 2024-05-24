Прилепин похвалил грузин за принятие закона об иноагентах Прилепин назвал грузин «молодцами» на фоне принятия закона об иноагентах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин заявил, что грузины «молодцы», на фоне намерения правительства окончательно принять закон об иноагентах. 27 мая местный парламент намерен запустить процедуру преодоления вето президента Саломе Зурабишвили на соответствующую инициативу, которую уже утвердили депутаты. Часть жителей страны второй месяц протестуют против этого законопроекта.

Для этого нужно собрать простое большинство голосов, которое у правящей партии «Грузинская мечта» есть. В «Грузинской мечте» уже дали понять, что будут голосовать за преодоление вето, а также раскритиковали намерения США ввести против грузинских властей санкции в случае принятия закона, — написал Прилепин в Telegram-канале.

По его словам, один из лидеров политической силы Мамука Мдинарадзе заявил, что независимость Грузии «не продается ни за какие визы». Сами санкции деятель назвал «беспрецедентными и комичными». Прилепин отметил, что сразу видно, как «народ древний и достоинство имеет». С американской стороной, добавил писатель, «там надружились досыта».

Дай бог, дай бог, — заключил Прилепин.

В Грузии ранее прокомментировали решение США ввести санкции против депутатов из-за принятого закона об иностранных агентах. Правящая партия «Грузинская мечта» решение Вашингтона сочла шантажом.

Президент страны, несогласная с курсом правительства, назвала скандальный закон российским, противоречащим конституции и всем европейским стандартам. Она подчеркнула, что документ препятствует продвижению страны на европейском пути. Вступление в ЕС, по данным института IRI, поддерживает большинство населения.