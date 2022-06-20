Писатель Цыпкин рассказал о влиянии алкоголя на творчество

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Александр Цыпкин

Алкоголь влияет на литературное творчество по-разному: одним помогает, а другим лишь вредит, рассказал писатель Александр Цыпкин изданию «Слово и Дело». По его мнению, лучше бы авторы справлялись без помощи спиртного, но иной раз оно кому-то и нужно.

Сколько людей в результате алкоголизма преждевременно закончили свою творческую деятельность. Поэтому не совсем корректно однозначно говорить, что алкоголь способствует творческой деятельности, наверное, было бы здорово, если бы люди справлялись и без него. Но кому-то это в какой-то момент и нужно, — сказал Цыпкин.

Он подчеркнул, что не собирается никого осуждать, и признался, что сам в состоянии опьянения писал только хуже.

Также Цыпкин рассказал о своих принципах здорового питания. Для него таковым является еда с минимальной переработкой и приготовлением в домашних условиях. «Самая простая кухня — вот она и здоровая», считает писатель.

Одним из ярких примеров писателей, образ которых неотделим от алкоголя, был Хантер Томпсон. К 15-летию его гибели NEWS.ru вспоминал этапы биографии «великого и ужасного» создателя гонзо-журналистики — рок-н-ролла без музыки. Его существование на грани — с массой выпивки и запрещённых веществ, цинизмом и запредельными выходками — было способом литературного action direct now и оставило жирный отпечаток в мировой культуре.