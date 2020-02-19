https://static.news.ru/photo/951122c6-586d-11ea-8007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К четырём годам колонии общего режима приговорил суд в Москве активиста запрещённой в России украинской радикальной группировки «Правый сектор» Игоря Пирожка. Он был обвинён в экстремизме.

Гражданин соседнего государства был фигурантом уголовных дел об организации и участии в деятельности экстремистской организации, оправдании террористической деятельности, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

Помимо тюремного срока, Пирожок на три года ограничен в праве использования сети Интернет и администрирования сообществ в социальных сетях.

Ранее в Мурманске, как писал NEWS.ru, был задержан российский последователь «Правого сектора», которого заподозрили в организации взрыва у городской администрации. Мужчину схватили, когда он вытаскивал из тайника самодельное взрывное устройство.