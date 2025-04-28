Пирог «Взрыв на шоколадной фабрике»! Это бомбический десерт, на замес которого у вас уйдет 10 минут! Этот невероятно вкусный шоколадный десерт готовится моментально, а результат поражает своей насыщенностью и нежностью!
Ингредиенты (на форму 20 см)
- Молоко — 200 мл
- Сахар — 100 г
- Какао — 30 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 250 г (смотрите по консистенции)
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Черный шоколад — 100 г
- Молочный шоколад — 100 г
- Масло сливочное — 100 г
Для украшения: шоколадная паста — 3–4 ст. л., свежая клубника — 100 г.
Приготовление
1. Смешайте в миске молоко, сахар и какао до однородности.
2. Добавьте яйца, взбейте венчиком.
3. Введите муку с разрыхлителем, затем масло вместе с растопленным шоколадом. Тесто должно быть гладким.
4. Вылейте в смазанную форму и выпекайте 30 минут при 180 °C. Остудите немного, украсьте шоколадной пастой и клубникой.
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