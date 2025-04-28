Пирог «Взрыв на шоколадной фабрике»! Это бомбический десерт за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог «Взрыв на шоколадной фабрике»! Это бомбический десерт, на замес которого у вас уйдет 10 минут! Этот невероятно вкусный шоколадный десерт готовится моментально, а результат поражает своей насыщенностью и нежностью!

Ингредиенты (на форму 20 см)

Молоко — 200 мл

Сахар — 100 г

Какао — 30 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 250 г (смотрите по консистенции)

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Черный шоколад — 100 г

Молочный шоколад — 100 г

Масло сливочное — 100 г

Для украшения: шоколадная паста — 3–4 ст. л., свежая клубника — 100 г.

Приготовление

1. Смешайте в миске молоко, сахар и какао до однородности.

2. Добавьте яйца, взбейте венчиком.

3. Введите муку с разрыхлителем, затем масло вместе с растопленным шоколадом. Тесто должно быть гладким.

4. Вылейте в смазанную форму и выпекайте 30 минут при 180 °C. Остудите немного, украсьте шоколадной пастой и клубникой.

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