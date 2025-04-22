Пирог с минтаем «Лентяй»! Низкокалорийно и очень вкусно. Едим — и вес тает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с минтаем «Лентяй»! Низкокалорийно и очень вкусно. Этот пирог — идеальное решение для ужина без хлопот! Нежное тесто, сочный минтай и аппетитная сырная корочка. Всего 136 ккал в 100 граммах, при этом 16 г белка — отличный вариант для ПП-меню. Этот пирог хорош и горячим, и холодным — вкусно, быстро и без заморочек!

Ингредиенты (форма 20 × 20 см)

Филе минтая — 300 г

Мука — 50 г

Яйца — 2 шт.

Молоко (1,5%) — 150 мл

Сыр (до 30% жирности) — 50 г

Разрыхлитель — ½ ч. л.

Кабачок — ½ шт.

Соль, перец, сушеный укроп, лимонный сок

Приготовление:

1. Подготовка рыбы. Разморозьте минтай, нарежьте кубиками 2 × 2 см. Сбрызните лимонным соком, посолите, поперчите.

2. Тесто. Взбейте яйца с молоком и специями. Добавьте муку и разрыхлитель, размешайте до консистенции жидкой сметаны. Вмешайте рыбу и тёртый сыр (оставьте 1 ст. л. для посыпки).

3. Выпечка. Вылейте массу в форму, сверху разложите тонкие ломтики кабачка. Посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 35–40 минут при 200 °C. Готовность: золотистая корочка и сухая зубочистка.

Ранее мы запекали обалденные рулетики — это вкуснота. Так минтай вы еще не готовили!