Пирог «Фальшивый гусь» за 30 минут: просто смешали и отправили в духовку!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим сытный необычный пирог «Фальшивый гусь»! Этот необычный пирог с печеночной начинкой и блинными коржами станет настоящей звездой вашего стола! Всего три элемента — тонкие блинчики, нежная печеночная начинка и воздушная заливка — складываются в потрясающе вкусное блюдо без лишних хлопот. Никаких мудреных техник — просто смешали, выложили слоями и отправили в духовку.

Начните с приготовления тонких блинчиков: смешайте 150 мл воды, 150 мл молока, яйцо, добавьте муку до консистенции жидкой сметаны, немного сахара и соли. Пожарьте 6 тонких блинов. Для сочной начинки пропустите 500 г печени через мясорубку, добавьте яйцо, 4 ст. л. манки, 4,5 ст. л. сметаны и пряную соль — масса должна получиться нежной и однородной.

В прямоугольную форму выложите 4 блинца с заходом на бортики, распределите печеночный фарш, заверните края. Накройте оставшимися блинами. Приготовьте заливку: взбейте 3 яйца со стаканом молока, 4 ст. л. муки, 3 ст. л. сметаны и щепоткой соли. Аккуратно полейте пирог, сверху разложите кусочки сливочного масла.

Выпекайте при 180°C около 40 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть — так пирог лучше сохранит форму при нарезке. Это блюдо удивит вас нежным сочетанием печеночной начинки с воздушными блинными слоями, а аппетитная заливка придаст особую сочность. Подавайте теплым со сметаной или овощным салатом.

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